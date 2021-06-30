Elif Çakal'ın sır ölümü: Arkadaşları tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran günü arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal, bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple uçurumdan düştü.

Elif Çakal'ın iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal hayatını kaybetti.

'İNTİHAR ETTİ' DEDİLER

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşı

Tuana Y. ve Senem T'nin ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alındı.

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Çakal'ın 4 arkadaşı genç kızın intihar ettiğini öne sürdü.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

DHA

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

Darp olayı dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.

DHA

Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor.

Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

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DHA

ACILI BABA: İÇİRMİŞLER, UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR

Yaşlı gözlerle kızının cenazesini alan baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş." Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı" dedi.

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DHA

"İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı.

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DHA

Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti.





DHA

Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" diye konuştu.

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Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAF 23 Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bölge, daha önce taş ocağı olarak kullanılmasının ardından adeta uçuruma dönüştü. Önceki gün 4 arkadaşıyla bölgede piknik yapan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm olayı üzerine tepkilerini dile getiren çevre sakinleri, olayın ilk olmadığını belirtti. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra, bölgenin eski haline getirilmediğini, oluşan uçurumun çevresine uyarı tabelası dahi konulmadığı söyleyen mahalle sakinleri, bölgenin çitlerle çevrilerek güvenlik önlemi alınması gerektiğini ifade etti. Piknik yapmak ve hayvanlarını otlatma gibi nedenlerle rahatlıkla bölgeye girilebildiği görülen bölge havadan ve yerden görüntülendi. YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI <br> <br> Mahalle sakini Cihan Tekinel, Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulunduğu uçuruma hayvanlarım bile düştü. Aynı zamanda geçen gün bir kız da o taş ocaklarının bulunduğu yere düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililerden bu taş ocakları için önlem almalarını istiyoruz. Şu an taş ocaklarının çalışmadıklarını söylüyorlar ancak tozdan biz duramıyoruz. Tozdan dolayı çamaşır bile asamıyoruz. Taş ocakları gece gündüz çalışıyor dedi. GEÇEN GÜN HAYVANIM DÜŞTÜ ZAR ZOR ÇIKARDIM <br> <br> Tekinel, Bu taş ocakları çitlerle korunsa daha iyi olur. Bu çitler herhangi bir şeyin düşmesini engeller. Geçen gün hayvanım düştü, zar zor çıkardım. Bu taş ocaklarının olduğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı levhası ne de bir tabela var. İnsanlar o taş ocağının yakınına pikniğe gidiyor diye konuştu. BU İLK DEĞİL, BİZ ALIŞTIK BU ŞEKİLDE ÖLÜMLERE <br> <br> Taş ocaklarının bulunduğu alanda insanların piknik yaptığını vurgulayan mahalle sakini Mustafa Akdil, Taş ocakları için önlem alınması gerekiyor. Ama önlem alan kimse yok. Bu taş ocaklarının yanındaki alanı, insanlar piknik yapmak ve hayvanlarını otlatmak için gidiyor dedi. Mahalle sakini Hüseyin Sönmez ise, Bu taş ocaklarının bulunduğu yerde hiç tedbir yok. Herkes gelişigüzel çalışıyor. Bu uçuruma hayvanlar da düşüyor, insanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere diye konuştu. TAŞ OCAKLARINA GİDEN YOLDA NE LEVHA NE DE BİR TABELA VAR <br> <br> Yetkilerin taş ocaklarının bulunduğu yerleri kapatması gerektiğini belirten mahalle sakini Nuri Tekinel ise Geçen gün bu taş ocaklarının bulunduğu uçurumda bir kız hayatını kaybetmiş. Taş ocaklarına giden yolda ne levha ne de bir tabela var. En azından bir tel örgüye alınabilirdi ifadelerini kullandı. İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: Dev çukurlar ölüm saçıyor Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su dolu dev çukurlar oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçıyor. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın da düşerek can verdiği çukurların çevresi, piknik yapmak isteyenler ile hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere. Yetkililerin bir an önce önlem alması lazım" dedi.

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