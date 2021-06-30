Elif Çakal'ın sır ölümü: Arkadaşları tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlar yer aldı.
İstanbul Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran günü arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal, bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple uçurumdan düştü.
Elif Çakal'ın iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal hayatını kaybetti.
'İNTİHAR ETTİ' DEDİLER
Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşı
Tuana Y. ve Senem T'nin ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alındı.
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Çakal'ın 4 arkadaşı genç kızın intihar ettiğini öne sürdü.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.
Darp olayı dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.
Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor.
Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.
ACILI BABA: İÇİRMİŞLER, UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR
Yaşlı gözlerle kızının cenazesini alan baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş." Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı" dedi.
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"İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"
Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı.
Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti.
Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" diye konuştu.
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Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.