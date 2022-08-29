Emeklerini teşvikle büyüten kadınlar: Çocukların odasında mantar yetiştirdim

Kadın emeği ve kadın istihdamı için devlet desteğiyle geliştirilen projelerde binlerce başarı hikayesi saklı. AK Parti Kadın Kolları, bu başarı hikayelerini kadınlarla daha yakından tanıtmak için 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmalarını gerçekleştiriyor. Kadın emeği buluşmalarının 77'ncisi Malatya'da düzenlendi. Devlet desteğiyle hayallerine kavuşan altı kadın, başarı öykülerini Yeni Şafak'a anlattı.

Songül Çilesiz

ÇOCUKLARIN ODASINDA MANTAR YETİŞTİRDİM

Mantar Alemi'nin işletmecisi Hayriye Duman, 2012'de başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğini 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı Genç Çiftçi kredisiyle daha ileriye taşıdığını söyledi. Önce çocuklarının odasında ardında da evinin salonunda yetiştirdiği istiridye mantarlarını, devletin desteğiyle bugün 500 metrekarelik alanda üretme fırsatını yakalayan Duman şöyle konuştu: "Kadınlar akıllarındaki yatırım planlarını mutlaka devlet destekli projelerle değerlendirmeliler."

Ümmühan Polat

3 ŞUBEDE 30 KADIN

Lokanta işletmecisi Şengül Çilesiz, bir ev hanımıyken eşine yardımcı olmak için önce çocuk bakıcılığı yapan, sonra da KOSGEB'in Geleneksel Ürünleri Yaşatma Projesi'nden faydalanıp kendi işini kuran bir girişimci. Kurduğu firmanın bugün Malatya genelinde 3 şubesi var ve 30 kadına istihdam imkanı sağlıyor.

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irem inan

İKİ İNEKLE BAŞLADI

Süt üreticisi olan Ümmühan Polat, köyde yaşayan kadınların da faydalanabildiği Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) hibesiyle kendi işine kavuşmuş. 2014'te devletin sağladığı destekle yola çıkan Polat, "İki inekle başlattığım işimi bugün ondan fazla ineğe çıkarttım. Köyde yaşayan ve iş imkânı olmayan kadınlar için çok güzel bir imkân" diye konuştu.

İŞKUR SAYESİNDE

23 yaşındaki İrem İnan ise İŞKUR İşbaşı Eğitimi Projesiyle iş sahibi olan genç kadınlardan. İnan hikayesini şöyle anlattı: "Üniversitede beden eğitim öğretmenliği okudum ama kendi mesleğimi yapmadım. İŞKUR'un 6 aylık eğitimden sonra bölgedeki bir tekstil fabrikasında konveksiyon makinecisi olarak çalışmaya başladım. Bir sene sonra da müşteri temsilcisi oldum. Hayalim daha da yükselmek."

Baba mesleğini büyüttü

23 yaşındaki Şeyma Betül Erdoğan ise baba mesleği olan çiftçiliği daha ileri noktalara taşımak için TKDK hibesinden faydalandığını ve 10 milyon liralık soğuk hava deposu projesinin 4 milyonun bu hibeden karşılandığını ifade etti. Genç kadın, depo ile entegre halde bir kurutma tesisini de hizmete soktuklarını kaydederken, "Soğuk hava tesisinin çatısının üstüne güneş panelleri de yerleştirdik. Buradaki amacımız kendi maliyetimizi çıkartmak" dedi. Çiftçilik ve üreticilik yapan kadın girişimcilerin TKDK hibelerinden faydalanmasını öneren Erdoğan, "Bu konuda devletimiz bize yeterli desteği göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Naile Altuntaş

Engelleri aştı

Naile Altuntaş, başkanı olduğu engelli derneği ve kooperatifiyle engellilere ve engelli ailelerine destek sağlamak için Ticaret Bakanlığının KOOP-DES projesinden yararlanıp, tek kullanımlık atık malzemeler üreten bir firma kurdu. 20 yaşındayken genetik bir rahatsızlık olan kas hastası olduğunu öğrenen 41 yaşındaki Altuntaş, hastalığının kendisine engel olmadığını ispatladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Engelli bireylerin toplumda yok sayılmamaları ve hayata kazandırılmaları için 2017 yılında 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği'ni kurduk. Bir buçuk yıl öncede Malatya Engelli Kooperatifini kurduk. Engellilere destek olmak için çalışıyoruz. İşletmemizde çalışan arkadaşlarımız ya engelli ya da ailesinde engelli birey olan kişiler. Biz engellilere iş bulmak için onları istihdama etmeye teşvik için de çalışıyoruz."