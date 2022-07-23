Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialarla ilgili sessizliğini bozdu: Ahlak ve akıl dışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kurulan Türkiye Çevre Ajansı ile “kıyıların kendisine bağlandığı” şeklindeki iddialarla ilgili Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu.

Emine Erdoğan söz konusu asılsız iddialara "Etik dışı, ahlak dışı, akıl dışı buluyorum" diyerek şu yanıtı verdi:

'Nasıl böyle düşünebilirler?'





"Vallahi inanamıyorum. Bunları ortaya atanlara inanamıyorum... Nasıl bir şeydir bu? Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi?

'Bu bir ahlaki meseledir'





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Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum...Etik dışı, ahlak dışı, akıl dışı buluyorum bu iddiaları. İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı.”