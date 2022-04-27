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Gündem Emine Erdoğan yaşlı ve engelli yakınlarına bakan ailelerle iftarda bir araya geldi
ANKARA

Emine Erdoğan yaşlı ve engelli yakınlarına bakan ailelerle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Davetlilere seslenen Emine Erdoğan, ailenin iyi günlerin sevincini anlamlı kıldığını, kötü günlerin yükünü hafiflettiğini, sağlığı ziyadeleştirdiğini, hastalığı kolaylaştırdığını ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan yaşlı ve engelli yakınlarına bakan ailelerle iftarda bir araya geldi
Emine Erdoğan, yaşlı ve engelli yakınlarına bakan ailelerle iftarda buluştu.

Büyüklerin fikirlerine müracaat edilmesi ve tecrübeleriyle canlı birer kitap olduklarının görülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler hem büyüklerimizin hem de engelli kardeşlerimizin bakımlarını evlerinizde yaparak ailenin gerçek ruhunu gösteriyorsunuz. Çevreniz için örnek teşkil ediyorsunuz, topluma örnek oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz, yaşlı ve engelli bireylerin evde bakımlarını destekleyen hizmetler sunuyor. 2006 yılından bu yana, yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz evlerinden uzak kalmasınlar diye maddi destek veriliyor.

2022'nin Mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey kurum bakımı yerine aileleri yanında desteklenmiştir. Bugüne kadar ailelerimize toplam yaklaşık 1 milyar 261 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren kriterleri sağlayan ailelere elektrik ve doğal gaz tüketim desteği de sağlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetim çocuklarla iftarda buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, düzenlenen iftar programında yetim çocuklarla iftarda buluştu.
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İşte programdan görüntüler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yetim çocuklarla iftarda buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetinde duygusal anlar: Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi.
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Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu ve amcası Remzi Haytaoğlu, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye Şentürk ve babası Bekir Şentürk, Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız ve kardeşi Merve Yıldız, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, ağabeyi Fatih Cengiz ve yengesi Selfinaz Cengiz, Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü ve kardeşi Hüseyin Ünlü, Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut ve babası Ahmet Bulut, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu ve dayısı Süleyman Yüksel, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve kardeşi Beste Güler Aslan, Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban ve kuzeni Cemal Öz, Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık ve babası Mustafa Balık katıldı.
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Programda, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dava için yardım istedi.
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Duygusal anların da yaşandığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti.
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Erdoğan, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ile de görüştü.
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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağlarken, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de sohbet esnasında gözyaşlarını tutamadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetinde duygusal anlar: Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Programda duygusal anlar yaşanırken, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı.

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