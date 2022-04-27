Emine Erdoğan yaşlı ve engelli yakınlarına bakan ailelerle iftarda bir araya geldi

Büyüklerin fikirlerine müracaat edilmesi ve tecrübeleriyle canlı birer kitap olduklarının görülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler hem büyüklerimizin hem de engelli kardeşlerimizin bakımlarını evlerinizde yaparak ailenin gerçek ruhunu gösteriyorsunuz. Çevreniz için örnek teşkil ediyorsunuz, topluma örnek oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz, yaşlı ve engelli bireylerin evde bakımlarını destekleyen hizmetler sunuyor. 2006 yılından bu yana, yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz evlerinden uzak kalmasınlar diye maddi destek veriliyor.

2022'nin Mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey kurum bakımı yerine aileleri yanında desteklenmiştir. Bugüne kadar ailelerimize toplam yaklaşık 1 milyar 261 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren kriterleri sağlayan ailelere elektrik ve doğal gaz tüketim desteği de sağlanıyor" dedi.

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