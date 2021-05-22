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ANKARA

Emniyet ve Jandarma’da FETÖ temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün Emniyet, Jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 127 FETÖ’cü için gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet ve Jandarma’da FETÖ temizliği
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ABDULLAH SARİCA

Emniyet içindeki mahrem yapılanmada; HTS analiz çalışmaları sonucu 17 eski birinci sınıf emniyet müdürünün, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerden 3’ünün örgüt tarafından A4, 14’ünün ise A5 olarak kodlandığı belirlendi.

65 GÖZALTI

Jandarma’daki mahrem yapı soruşturmasında tamamı daha önce görevinden ihraç veya uzaklaştırılmış 2’si yüzbaşı, 5’i üsteğmen, 43’ü astsubay toplam 50 şüphelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Ankara merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 67 şüpheliden 46’sı yakalandı. FETÖ’nün adalet teşkilatındaki yapılanması kapsamında da operasyonel hat kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 19 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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