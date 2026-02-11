En büyük engel ortadan kalktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’nda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair önemli mesajlar verdi. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirten Erdoğan, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Süreci takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Meclisimiz bu konuda gereken hazırlıkları tamamlıyor” dedi.

PROVOKATİF SÖYLEMLERE İTİBAR ETMEYİZ

Cumhur İttifakı olarak ‘Terörsüz Türkiye’ konusundaki adımları sağlam şekilde attıklarını ifade eden Erdoğan, “Terörsüz Türkiye, bizim ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerledi. Bu konuda odağı kaybettirmeye yönelik, manipülatif ve provokatif söylemlere itibar etmeyeceğiz. Buradan dönüş yok” diye konuştu.

SURİYE’DEKİ ENGEL KALKTI

Suriye’de üniter bir yapılanma, istikrar ve huzur ortamının önemine dikkat çeken Erdoğan “SDG/YPG’nin bertaraf edilmesiyle birlikte sürecin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel de ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra Suriye’de Kürtler, Araplar ve Türkmenler ortak kazanımlar etrafında yoluna devam edecek” değerlendirmesi yaptı.

İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Toplantıda İsrail’in ateşkese rağmen yaptığı saldırılar da gündeme geldi. İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Biz Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YORUM YAPMADI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi konusunda yorum yapmadığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Teşkilât Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir sunum yaptı. Yerel yönetimlerde yaşanan sıkıntıların da kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda belediyelerin mali konularda rahat davrandığı, borçlanma konusunda düzensiz hareket edildiği ve mali giderlere yönelik düzenleme yapılması gerekliliği vurgulandı.

RAMAZAN’DA SAHADAYIZ

MYK’da yaklaşan Ramazan ayında yapılacak saha etkinlikleri de değerlendirildi. Erdoğan, “Ramazan’da yapacağımız etkinliklerle teşkilâtımız, MYK’mız ve grubumuzla birlikte çok güçlü bir şekilde sahayı domine edeceğiz” diye konuştu.

Miçotakis’le iş birliği zirvesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomatik temaslar, en üst düzeyde gerçekleşecek kritik bir ziyaretle ivme kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe’de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i ağırlayacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı yapılacak. Toplantıda, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları masaya yatırılacak.







