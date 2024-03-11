En uzun orucun tutulduğu il: Vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor

Bektaş, "Yazın susuzluk biraz bizi etkiliyordu. Çünkü öğle veya ders aralarında arkadaşlarımız ile basketbol oynuyorduk. Şimdi en azından yine gün uzun ama susuzluk olmuyor. En uzun orucu tutanlar arasında olduğumuz için de mutluyuz." diye konuştu.