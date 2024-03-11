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En uzun orucun tutulduğu il: Vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.

15:12 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.
Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak gibi 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu kentler arasında yer alan Sinop'ta ramazan heyecanı yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde, bazı vatandaşlar vakitlerini güzel havanın tadını çıkararak sahilde değerlendiriyor.

Vatandaşların kimi evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüş yaparken kimi de çocuklarıyla parklarda zaman geçiriyor.Sahilde yürüyüş yaparak iftar saatini bekleyen 76 yaşındaki Bayram Beser, oruç tutmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

Uzun oruç tutmanın kendisini hiç etkilemediğini aksine mutlu olduğunu anlatan
Beser, "Eskiden oruç tutarken tarlada çalışır, tütün dizerdik. Şimdi işimiz yok, o yönden daha rahatız. Mübarek gün uzun da olsa kısa da olsa biz bunu tutacağız. Allah'ın emrini yerine getireceğiz." dedi.
Arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan 19 yaşındaki Hüseyin Emre Bektaş ise zamanlarının büyük bir bölümünü okulda arkadaşlarıyla geçirdiklerini dile getirdi.Havanın çok güzel olduğunu belirten
Bektaş, "Yazın susuzluk biraz bizi etkiliyordu. Çünkü öğle veya ders aralarında arkadaşlarımız ile basketbol oynuyorduk. Şimdi en azından yine gün uzun ama susuzluk olmuyor. En uzun orucu tutanlar arasında olduğumuz için de mutluyuz." diye konuştu.

Sahilde oturarak iftar saatini bekleyen 65 yaşındaki Necati Yaşar ise orucunu denizin ve güneşin keyfini çıkararak tuttuğunu ifade ederek, uzun oruç tutmanın da sevincini yaşadığını dile getirdi.

#Sinop
#Diyanet
#Artvin
#Kastamonu
#Kırklareli
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