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POLİTİKA

Engin Altay: CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal

CHP'nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa son olarak İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki beşinci kez toplandı ancak aday hala açıklanmadı. 'Altılı masanın adayını kim belirleyecek?' soruları kulislerde dolaşırken, CHP'li isimden iddialı bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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Engin Altay: CHPnin ve CHPlilerin adayı Bay Kemal
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu. Altılı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Engin Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

İktidarın bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini belirten Altay, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar" dedi. Erdoğan'ın, 1999-2002 sürecini unutmaması gerektiğini söyleyen Altay, "Rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22'den 1'e düştü. O dönem parlamentoda 5 siyasi partinin hepsi parlamento dışı kaldı. Yani Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" diye konuştu.

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  • Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hala olduğunu belirten Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğal gaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.
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