Entegrasyondan başka ihtimal yok

04:0020/02/2026, Cuma
Zeki Aktürk.
Zeki Aktürk.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, Ankara’da Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısından sonra soruları yanıtladı. Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı şekilde tamamlanmasının beklendiği, sahadaki gelişmelerin yakından takip edilip Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Bakanlık yetkilileri, “Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de eğitim uçuşu

  • Hava Kuvvetleri'ne ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları, Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu uçuşu sosyal medya hesabından, “Karadeniz'in hırçın suları üzerinde, bir kadının zarafetiyle yükselen çelik kanatlar... Gökyüzü hiç bu kadar asil olmamıştı” mesajıyla duyurdu. Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.


