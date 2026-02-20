Entegrasyondan başka ihtimal yok

Hava Kuvvetleri'ne ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları, Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu uçuşu sosyal medya hesabından, “Karadeniz'in hırçın suları üzerinde, bir kadının zarafetiyle yükselen çelik kanatlar... Gökyüzü hiç bu kadar asil olmamıştı” mesajıyla duyurdu. Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.