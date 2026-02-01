ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ağır cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanan sapkın milyarder Jeffrey Epstein’a ait 3 milyondan fazla yeni belge, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıldı. Kirli istismar ağının dosyaları, Türkiye’nin bağımsız ve milli duruşunun küresel kirli odakları nasıl rahatsız ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sapkın istismar çetesinin dosyalarında yer alan değerlendirmelerde, Erdoğan’ın Türk ordusu içinde İsrail’le yakın ilişkiler kuran unsurlara karşı temizlik yaptığı yönündeki ifadeler öne çıktı. Türkiye’nin milli hamleleri aynı yazışmalarda “agresif” olarak yaftalanırken, bu dilin Türkiye’ye yönelik açık bir hazımsızlığın ve korkunun yansıması olduğu belirtildi.
