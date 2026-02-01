Yeni Şafak
Epstein’ın kirli dosyalarında Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan Türk ordusunda İsrail’le çalışanları temizliyor

Epstein’ın kirli dosyalarında Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan Türk ordusunda İsrail’le çalışanları temizliyor

18:091/02/2026, Pazar
ABD’de açılan Epstein dosyaları, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirli ağları nasıl rahatsız ettiğini ortaya koydu
ABD’de açılan Epstein dosyaları, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirli ağları nasıl rahatsız ettiğini ortaya koydu

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ağır cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanan sapkın milyarder Jeffrey Epstein’a ait 3 milyondan fazla yeni belge, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıldı. Kirli istismar ağının dosyaları, Türkiye’nin bağımsız ve milli duruşunun küresel kirli odakları nasıl rahatsız ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sapkın istismar çetesinin dosyalarında yer alan değerlendirmelerde, Erdoğan’ın Türk ordusu içinde İsrail’le yakın ilişkiler kuran unsurlara karşı temizlik yaptığı yönündeki ifadeler öne çıktı. Türkiye’nin milli hamleleri aynı yazışmalarda “agresif” olarak yaftalanırken, bu dilin Türkiye’ye yönelik açık bir hazımsızlığın ve korkunun yansıması olduğu belirtildi.

Jeffrey Epstein'in kirli istismar ağının belgeleri, Türkiye’ye duyulan hazımsızlığı gözler önüne serdi.

Epstein’ın ilişki ağı içinde yer alan yazışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de attığı adımların küresel hesapları bozduğu itiraf edilirken, Ankara’nın kararlı politikaları hedef alındı.

Sapkın istismar çetesinin dosyalarında yer alan değerlendirmelerde, Erdoğan’ın Türk ordusu içinde İsrail’le yakın ilişkiler kuran unsurlara karşı temizlik yaptığı yönündeki ifadeler öne çıktı. Türkiye’nin milli hamleleri aynı yazışmalarda “agresif” olarak yaftalanırken, bu dilin Türkiye’ye yönelik açık bir hazımsızlığın ve korkunun yansıması olduğu belirtildi.

Belgeler, yalnızca Epstein’ın kurduğu kirli istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişinden rahatsız olan küresel çetelerin bakış açısını ve zihniyetini de ifşa etti.

İşte belgelerde geçen o çarpıcı ifadeler;
“İsrail'in durumu çok kötü..
Erdoğan; diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksiniyor...
Türkiye Orta Doğu'da oldukça iyi bir iş çıkardı.
Erdoğan, Türk ordusunda İsrail ile iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor.
Türkiye'nin İsrail'i ve Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz sahalarını taciz etmek için yaptığı son derece agresif deniz manevraları da sinir bozucu”

Söz konusu ifadelerin, resmi bir tespit değil, Türkiye’nin bağımsız ve milli politikalarından rahatsız olan çevrelerin kişisel değerlendirmeleri olduğu vurgulandı. Ancak belgeler, Türkiye karşıtı algı operasyonlarının hangi kirli ağlar içinde şekillendiğini gözler önüne serdi.

Epstein dosyalarının, sadece bir istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişinden duyulan rahatsızlığı da açığa çıkardığı değerlendiriliyor.


