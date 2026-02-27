Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Erbakan Hoca'nın ardından 15 yıl geçti

Erbakan Hoca'nın ardından 15 yıl geçti

04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Necmettin Erbakan.
Necmettin Erbakan.

Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin ‘Erbakan Hoca’sı, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Kapitalist düzene ve küresel Siyonizm'e kendine has üslubuyla karşı duran Erbakan, bugün mezarı başında ve çeşitli etkinliklerde dualarla anılacak.

Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin ‘Erbakan Hoca’sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti. 1969’da Konya’dan bağımsız milletvekili seçilerek aktif siyasete adım atan Erbakan; Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah Partisi gibi partilerin kuruluşuna liderlik etti. 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 1995 seçimlerinde Refah Partisi’nin birinci çıkmasının ardından kurulan koalisyon hükümetiyle 28 Haziran 1996’da başbakan oldu. 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başlayan ve “postmodern darbe” olarak anılan süreçle karşı karşıya kaldı. Siyasi yasaklar ve açılan davalara rağmen mücadelesini sürdüren Erbakan, Milli Görüş çizgisindeki siyasi hareketin devamında aktif rol aldı. 27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Erbakan, bugün mezarı başında ve çeşitli etkinliklerde dualarla anılacak.


#Necmettin Erbakan
#Siyaset
#Milli Görüş Hareketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı