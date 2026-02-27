Erbakan Hoca'nın ardından 15 yıl geçti

Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin ‘Erbakan Hoca’sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti. 1969’da Konya’dan bağımsız milletvekili seçilerek aktif siyasete adım atan Erbakan; Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah Partisi gibi partilerin kuruluşuna liderlik etti. 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 1995 seçimlerinde Refah Partisi’nin birinci çıkmasının ardından kurulan koalisyon hükümetiyle 28 Haziran 1996’da başbakan oldu. 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başlayan ve “postmodern darbe” olarak anılan süreçle karşı karşıya kaldı. Siyasi yasaklar ve açılan davalara rağmen mücadelesini sürdüren Erbakan, Milli Görüş çizgisindeki siyasi hareketin devamında aktif rol aldı. 27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Erbakan, bugün mezarı başında ve çeşitli etkinliklerde dualarla anılacak.