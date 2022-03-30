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Gündem Erdoğan Dolmabahçede müzakerelerin açılış konuşmasını yaptı İki tarafın da hukukunu koruduk
İSTANBUL

Erdoğan Dolmabahçe'de müzakerelerin açılış konuşmasını yaptı: İki tarafın da hukukunu koruduk

Müzakereler başlamadan hemen önce Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan Dolmabahçede müzakerelerin açılış konuşmasını yaptı: İki tarafın da hukukunu koruduk
Görüşmeler başlamadan önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki ülkenin heyet üyeleri ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı’nın açılışındaki konuşmasında, böylesine kritik bir dönemde heyetleri misafir etmekten, barışı tesis yolundaki gayretlere katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Toplantıların ve yapılacak görüşmelerin, Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canıgönülden destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Heyetlerin ülkeleri adına büyük bir gayret gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya heyetlerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5’inci haftasına giren çatışmaların, dost ve komşu olarak kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, Türkiye’nin yoğun bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti.

TARİHİ SORUMLULUK

  • Erdoğan, bu trajediyi durdurmanın tarafların elinde olduğunu belirterek, “Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız” görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin görüşmelerde arabuluculuk rolünün bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

  • “Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla, kalıcı, hakkaniyete dayalı sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum.”

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