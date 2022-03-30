Erdoğan Dolmabahçe'de müzakerelerin açılış konuşmasını yaptı: İki tarafın da hukukunu koruduk

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: 15 sefer açık ara kazanmışız bu da farklı olmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nın düzenlediği ''Gençlerle Buluşma'' etkinliğinde konuştu. Yıldırım, 2023 seçimlerine ilişkin, 'Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 sefer karşı karşıya çıkmışız, 15'inde de açık ara halletmişiz. Bu da farklı olmayacak.' dedi.