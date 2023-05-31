Erdoğan seçmenine hakaret eden CHP'li Eren Savaş'tan bölücü çıkış: Trakya Türkiye'den ayrılsın

CHP listelerinden aday olan ve Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, partilerine mensup kendisi dahil 10 vekilin istifa dilekçelerini CHP'ye verdiğini duyurdu. "Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz" diyen Özdağ, "Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır." diye konuştu.