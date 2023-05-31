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Erdoğan seçmenine hakaret eden CHP'li Eren Savaş'tan bölücü çıkış: Trakya Türkiye'den ayrılsın

HDP ve Kandil'den aldığı desteği sürdüren CHP'den bölücü bir çıkış geldi. CHP'li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş, 'daha doğru olacağını' ileri sürerek Trakya'nın Türkiye'den ayrılması çağrısında bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlara tepki yağan Savaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenler ile göçmenlere karşı da nefret dilini kullanarak açık açık hakarette bulundu.

19:12 . 31/05/2023 Wednesday
Yeni Şafak
CHP'li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş.

CHP'li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları ile siyasi ayağı HDP'nin desteğini sürekli arkasına alan CHP'den skandal bir bölücü çıkış geldi.

CHP'li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trakya'nın Türkiye'den ayrılması gerektiğini savundu.

Paylaşımında, "Trakya'nın ayrılması daha doğru olacak. Her koyun kendi bacağından asılsın. Kimse kimsenin kaderi ile oynamasın." ifadelerini kullanan CHP'li Savaş, başka bir paylaşımında ise "Bay bay Türkiye Cumhuriyeti" diye yazdı.

Erdoğan ve seçmenlerine hakaret

Öte yandan Eren Savaş başka bir paylaşımında da Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçmenleri ile göçmenlere de açık açık hakaret etti.

"Benim yaşam standartlarımı Suriyeli belirleyemez, geri zekalılar belirleyemez." ifadelerini kullanan Savaş, skandal sözlerle hakaret savurdu.



#Eren Savaş
#CHP
#Büyükçekmece
#Trakya
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