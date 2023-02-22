Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Türkiye’nin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve 10 şehri yıkan Kahramanmaraş merkezli depremi uzmanlar değerlendirdi: Deprem 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti. 300 km çapında bir alanda etkili oldu. Fayda 180 km kırık, yer kabuğunda 121 km’lik yarık oluştu.