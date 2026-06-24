Erdoğan'dan koordine uyarısı

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sunum yaptı. Erdoğan’ın partisinin en üst karar alma organı olan MKYK toplantısında teşkilata, kabine üyelerine, milletvekillerine ve bürokrasiye yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan kurmaylarına “Birbirinizle koordineli çalışın” talimatı verdi.

BAŞINA BUYRUK HAREKET OLAMAZ

Ekip çalışmasının ve birliktelik duygusunun önemine dikkat çeken Erdoğan, partide ya da bürokraside görev alan isimlerin bireysel hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan’ın “Kabinede, partide, Meclis’te, bürokraside görev verdiğimiz hiç kimse başına buyruk hareket edemez. ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ anlayışının bizde yeri yoktur” dediği öğrenildi.

İCRA SİYASETE KULAK TIKAYAMAZ

Erdoğan, siyaset ile icra makamları arasındaki ilişkinin kopmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşa hizmet yolunda her kademenin sorumlu olduğunu söyleyen Erdoğan siyasetçilerin dışlanmasına kesinlikle hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti. Erdoğan'ın, “Siyasete kulak tıkayan icranın başarı şansı yoktur. İcrayı yok sayan siyaset de millete hizmet edemez. Bilhassa siyaset kurumunun dışlanmasına, icraat makamında olanların siyasetçiyle arasına mesafe koymasına toleransımız olamaz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Erdoğan “Siyaseti ciddiye alın. Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini öderler. Siyasetçi de yetki sahipleri ile nasıl konuşacağını bilmeli. Herkes işini liyakatle sadakatle yapacak” dedi.

EKSİKLİKLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ

Sahadan gelen her geri bildirime de duyarlı olduklarını belirten Erdoğan’ın, “Kurulumuz, kabinemiz, bürokrasi her kademede birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan güçlü bir koordinasyon bekliyorum. Tarafımıza iletilen şikâyetlerin, tespit ettiğimiz eksiklerin üzerine gideceğimizin bilinmesini istiyorum” dediği öğrenildi.







