Kalitemize uygun muhalefet arıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması’nda CHP’yi eleştirerek kaliteli muhalefet arayışında olduklarını söyledi.

Ankara’nın yoldaşlığını çok önemsediklerini kaydeden Erdoğan, Ankara’nın, bu topraklar üzerinde hesabı bulunanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeği olduğunu belirtti.

ONLAR KOLTUK KAVGASI VERİRKEN!

15 Temmuz gecesi, Kızılay’da, Külliye’de, Meclis’te, İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Gölbaşı’nda, Kahramankazan’da ve birçok yerde yaşananları unutmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz, gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye’yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

SİYASETE ZARAR VERİYORLAR

Ankara’nın bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi'nde aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu çok sayıda lideri misafir edeceklerini belirtti. Erdoğan, Ankara’nın küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettireceğini de vurguladı. Siyaseti vizyon ve proje ile yapamayanların bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü, millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar.”

MİLLİ DURUŞ SERGİLEYEMEDİ

“Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet, aktörlerine, çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemiyor. İç politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.”

MUHALEFET AÇIĞI BÜYÜYOR

“Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye’nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz.”

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ

“Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Biz işimize bakıyor, asıl gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.”

Türkiye’ye çağ atlattık

AK Parti’yi Ankara’da kurduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye’yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal’ın o meşhur ifadesiyle ‘Türkiye’ye çağ atlattık.’ 103 yıllık Cumhuriyet’imizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.”

Sorunları halının altına süpürmedik

Vizyon ve ufuk farkı vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajlar, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ’yle modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var, parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor, yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bahane aramadık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ‘Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır’ gibi absürt tezlerle çıkmadık.”

CHP’den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı. Koç’un parti rozetini toplantıda Tayyip Erdoğan taktı.

Barış için destekçiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran-ABD mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye-İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de kaydetti. Erdoğan, Zeydi ile görüşmesinde de Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle dün Türkiye’ye geldi. Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.







