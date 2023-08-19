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Erdoğan'ın sesiyle böyle dolandırmaya kalkmış: ‘Operasyon için para lazım’

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden Fatih Emre Hülagü’nün, telefonla aradığı iş insanlarını, “Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım” gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan Fatih Emre Hülagü tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan Fatih Emre Hülagü tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan Fatih Emre Hülagü tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dolandırıcının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Adresi belirlenen Hülagü, MİT tarafından yakalandı. Olayın başta güvenlik olmak üzere olayın tüm yönlerini inceleyen uzman ekipler, konunun dolandırıcılık olduğunu belirleyince şüpheliyi emniyete teslim etti. “Yurt dışında operasyon yapıyoruz, para lazım, sen bunu halledersin” diyerek para talep eden Hülagü, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. 2021-2023 yılları arasında internetten kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu buradan insanlardan kapora alarak, dolandırdığını anlatan Hülagü, bu yolla yaklaşık 600 bin TL kazandığını itiraf etti. 26 suçtan sabıkası bulunan Hülagü, daha çok para kazanmak istediğini ve bu nedenle Erdoğan’ın sesini internet ortamındaki programlar sayesinde taklit ederek çeşitli iş insanlarını arayarak dolandırmaya çalıştığını da söyledi. Aradığı kişileri dolandıramadığını anlatan Hülagü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Yapay Zeka
#Recep Tayyip Erdoğan
#Dolandırıcılık
1 saat önce
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