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Erdoğan'ın zaferi sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim paylaşımı: Millet iradesi tecelli etti

Yavuz Ağıralioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanan seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında millet iradesinin tecelli ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Seçim sonuçları, vatana, millete, Türk dünyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

21:38 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu, seçime ilişkin paylaşımda bulunarak millet iradesinin tecelli ettiğini vurguladı.

Yavuz Ağıralioğlu, seçime ilişkin paylaşımda bulunarak millet iradesinin tecelli ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Yüzde 99.34 oranında açılan sandıklardan Erdoğan, yüzde 52.09 oy alırken; Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.91 oy aldı.

Zafer sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları da peş peşe gelmeye başladı.

Bu isimlerden birisi de partisinin teröre desteğinden sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Twitter hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, millet iradesinin tecelli ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Sarıp sarmalanacak 85 milyon millet ve hizmeti görülecek koca bir devlet olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Seçim sonuçları, vatana, millete, Türk dünyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun." dedi.




#Yavuz Ağıralioğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs
#Seçimler
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