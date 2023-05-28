Erdoğan'ın zaferi sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim paylaşımı: Millet iradesi tecelli etti

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkması sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ı tebrik eden Oğan, "Bu sonuçların ülkemize, milletimize ve Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. "Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. " ifadelerini kullanan Oğan, " Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.