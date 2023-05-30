Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen öğretmen AK Parti seçmenine 'cahil' dedi

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidiyor. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde provokatif paylaşımlar da sürüyor. Fenerbahçeli bir seçmen, Mültecilere ağır hakaretler ederek, AK Parti'nin seçimi kazanması taraftarları sokağa inmeye davet etti. Büyük tepki toplayan paylaşım kısa süre sonra silindi, kullanıcı hesabını korumaya aldı.