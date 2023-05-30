Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen öğretmen AK Parti seçmenine 'cahil' dedi

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Neslihan Kaya, AK Parti seçmenine yönelik yaptığı paylaşımda 'cahil' ifadesini kullandı.
Türkiye, geçtiğimiz pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan galibiyetle ayrılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.
Muhalefet destekçileri AK Parti seçmenini hedef almaya devam ediyor
Muhalefet destekçileri, Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza attı. Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda öğretmen olan Neslihan Kaya, Whatsapp hikaye bölümünde seçmenlere yönelik tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Kaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: