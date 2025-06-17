Erzincan Ballı Barajında geri sayım başladı

Son çeyreğinde Ballı Barajı'nın gövde dolgusu ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatta kaya ocağı ulaşım yolu, kret ulaşım yolu ve memba batardosu imalatlarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 350 bin m3‘lük gövde dolgusunun ise yaklaşık 1 milyon 220 bin m3‘lük kısmını (%90) tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir." diye konuştu.