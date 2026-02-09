Yeni Şafak
Erzincan-Sivas kara yolunda tır devrildi: Ulaşımda aksama yaşandı

9/02/2026, Pazartesi
AA
Devrilen tırın kaldırılması için karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.
Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde devrilen İran plakalı elektrik malzemesi yüklü tır nedeniyle ulaşım aksarken, kazada yaralanan olmadı.

Erzincan’da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen İran plakalı tır, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Sivas-Erzincan kara yolu tek yönden trafiğe kapandı.

Devrilen tırın kaldırılması için karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.


