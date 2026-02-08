Kayseri’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Yeni Şafak
22:478/02/2026, Pazar
IHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında polis aracı ile M.Ç. yönetimindeki 38 AOH 261 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan M.Ç.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından polis aracı ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


