Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motokurye yaralandı

22:418/02/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye savrularak otomobilin önüne düşerken, kazada motokurye yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye, savrularak otomobilin ön kısmına düştü. Motokuryenin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı İstasyon mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yokuş yukarı ilerleyen E.K. idaresindeki 67 ABN 278 plakalı otomobil, Tunç Sokak istikametine dönüş yapmak istediği sırada çarşı merkezinden gelen ve bulvar üzerinde seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 16 AVE 552 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletin savrulması ile motokurye otomobilin ön kısmına düşerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazayı görenler hemen 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


#Zonguldak
#Çaycuma
#kaza
