Gündem Erzincanda çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu
ERZİNCAN

Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği nedeniyle durdurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu
Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu.

Erzincan’a bağlı, iliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu.

Benzeri olayların yaşanmaması için de ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeninin faaliyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu. İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu’na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAKANLIK EKİPLERİNCE ANALİZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANANA KADAR TESİSİN FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek. Bakanlık, firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulamış ve gerekli analizleri yapmak üzere numuneler toplamıştı.

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