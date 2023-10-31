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Erzincan’da feci kaza: Yan yatan kamyonet içerisinde hayatını kaybetti

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatan kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
23:48 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Erzincan'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan’da yan yatan kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Erzincan-Kemah arasında H.A. idaresinde ki 06 BR 7405 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan savruldu. Yoldan çıkan kamyonet yan yatarak devrildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbar etmesi üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan İbrahim B’nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



#Erzincan
#Kaza
#Kemah
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