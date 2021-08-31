Gündem Erzincanda hastaneye yatırılan Kovid-19lu hastaların çoğunluğu aşısız gençlerden oluşuyor
ERZİNCAN TÜRKİYE

Erzincan'da hastaneye yatırılan Kovid-19'lu hastaların çoğunluğu aşısız gençlerden oluşuyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Son dönemlerde yatırdığımız hastaların büyük çoğunluğu genç ve aşısız hastalar" dedi.

Haber Merkezi AA
Erzincanda hastaneye yatırılan Kovid-19lu hastaların çoğunluğu aşısız gençlerden oluşuyor
Arşiv

Doç. Dr. Faruk Karakeçili, Kovid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Erzincan'daki aşılanma oranı ve hastanedeki yoğunluğa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Aşı öncesi dönemde hastanede yoğunluklu olarak 65-75 yaş üstü kişilerin bulunduğunu ifade eden Karakeçili, şu sıralar hastanelerde aşısını olmamış ya da eksik aşı olmuş 55 yaş altı hastaları yatırmaya başladıklarını söyledi.

Bu nedenle de aşının önemine bir kez daha vurgulamak istediklerini aktaran Karakeçili, şöyle konuştu:

  • "Türkiye'de yaklaşık 90 milyon doz aşı yapıldı. Erzincan ilimizde de oldukça oranlar yüksek ama yine de yüzde 50 civarında aşılanma oranına sahibiz. Bu nedenle aşı tereddütlü veya aşı karşıtlığı ile ilgili özellikle tereddütleri gidermek istiyoruz. Lütfen aşı olun diyoruz çünkü aşıların güvenliği ile ilgili herhangi bir sakınca olmadığını günümüzde çok rahat görüyoruz. Dünyada 5 milyar doz aşı vuruldu. Aşıya bağlı ani ölüm veya ciddi bir yan etki yok denecek kadar az. Son dönemlerde yatırdığımız hastaların büyük çoğunluğu genç ve aşısız hastalar."

"Hepsinin ortak görüşü 'keşke aşı alsaydık, çok pişmanız'"

Karakeçili, 3. doz aşı sırası gelenlerin bunu ihmal etmemelerini isteyerek, tekrar aşıların güvenli olduğuna dikkati çekti.

Aşının hastaneye yatışları azalttığının herkesçe bilindiğini söyleyen Karakeçili, şunları kaydetti:

  • "Özellikle genç kesime seslenmek istiyorum. Türkiye'de aşı karşıtlığı aslında abartıldığı kadar değil. Ben Türkiye'de ülkemizde ve ilimizde aşı tereddütünün daha yaygın olduğunu görüyorum. Çünkü bunu yatan hastalarımızda da görüyoruz. Hasta başına gittiğimizde aşı durumunu soruyoruz. 20'li yaşlarda 30'lu yaşlarda hastalara 'neden aşılanmadın' diye sorduğumuzda, genellikle 'işlerim vardı', 'birkaç gün sonra olacaktım' yanıtlarını alıyoruz. Ama hepsinin de ortak görüşü, ortak söylediği 'keşke aşı alsaydık çok pişmanız' oluyor ve yakınlarına kesinlikle aşı olmalarını öneriyorlar."

Kentte son günlerde yatan hasta sayısında artış yaşandığını ve hastanelerde yüzde 60-70 oranında 45-50 yaş altı aşısız hastaların bulunduğunu vurgulayarak, "Yani çift doz aşısını zamanında, tam doz aşılanmasını yapıp yatan hastamız neredeyse yok denecek kadar. Genç kesimin özellikle biraz daha hızlıca aşı zamanları geldiğinde geciktirmesin diyoruz." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.