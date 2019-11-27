Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 5 yaralı

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Otuz yedi ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

Türkiye’nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Abdurrahim L.'nin 210 dolandırıcılık olayından soruşturma dosyası ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi.