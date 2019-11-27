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ERZİNCAN

Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 5 yaralı

Erzincan'da 25 SH 745 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Haber Merkezi AA
Kazada biri bebek 5 kişi yaralandı.
Kazada biri bebek 5 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

  • Halim Şengül (62) yönetimindeki 25 SH 745 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

5 yaralı

Kazada, sürücünün yanı sıra aynı aileden Mülkiye (60), Gamze (30), Halit (29) ve Ali Kerem Şengül (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kaza yapan aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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