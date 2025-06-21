Erzincan'da yaban keçileri havadan görüntülendi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Görüntü Yönetmeni Süleyman Mermer tarafından kayda alınan yaban keçileri, doğal yaşamın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Mermer'in hem drone hem de kamera ile çektiği görüntüler, Erzincan'ın sahip olduğu ekosistemin ve yaban hayatının zenginliğini tüm Türkiye'ye gösterdi.