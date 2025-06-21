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Erzincan'da yaban keçileri havadan görüntülendi

Erzincan'da yaban keçileri havadan görüntülendi

09:1321/06/2025, Cumartesi
IHA
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Yaban keçileri
Yaban keçileri

Erzincan'da Munzur Dağlarına güzellik katan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

Erzincan
'da Munzur Dağlarına güzellik katan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

  • Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Görüntü Yönetmeni Süleyman Mermer tarafından kayda alınan yaban keçileri, doğal yaşamın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Mermer'in hem drone hem de kamera ile çektiği görüntüler, Erzincan'ın sahip olduğu ekosistemin ve yaban hayatının zenginliğini tüm Türkiye'ye gösterdi.

Süleyman Mermer'in Kemah'ın sarp kayalıklarında, doğal ortamlarında çektiği yaban keçileri izleyenlerden tam not aldı.



#Erzincan
#Munzur
#yaban keçileri
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