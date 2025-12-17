Erzincan’da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş halde yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.