Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza

Erzincan’da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza

11:3617/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsa toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş halde yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.


Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



#Erzincan
#yaban keçisi
#İliç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı'da astronomi ve zaman bilimi çalışmalarının başlangıç noktası: Ali Kuşçu kimdir, eserleri nelerdir?