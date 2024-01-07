Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mehmet Sekmen, AK Parti tarafından 3’üncü kez başkanlığa aday gösterildi.

Sekmen’in resmiyet kazanacak adaylığı, Erzurum siyaset tarihinde bir rekoru elde etmek üzere...

Başkan Sekmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden zaferle ayrılması halinde, 3 dönem üst üste Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ilk isim olarak tarihe geçecek.

"KAZANAN ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ OLACAK"

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen de heyecanlı, gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "A K Parti deyince akla yerel yönetimler geliyor. İnşallah yeni eserleri ülkemize kazandıracağız. AK Parti, genel yönetimdeki hizmette olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli eserleri 81 vilayette yerine getirecek. Kazanan biz değil, AK Parti değil, ülkemiz ve milletimiz olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diye konuştu.

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi hususunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Faal siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

AK PARTİ’DE ÜST DÜZEY GÖREVLER

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına TBMM’de devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

ERZURUM’UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye’nin en başarılı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi.

Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü’nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk futboluna 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartalspor’un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3. Lig’den Süper Lig’e çıkararak Erzurum’un spor şehri olmasında faal vazife üstlendi.

Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babası. İyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.







