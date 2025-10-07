Yeni Şafak
Eşarbını düzeltirken yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı

11:297/10/2025, Salı
AA
Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplanan Bedia, ameliyatla sağlığına kavuştu
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun eşarbını düzelttiği sırada yuttuğu toplu iğne, saplandığı akciğerden ameliyatla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bedia Özbay, eşarbını düzeltirken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu.

Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Özbay'ın yuttuğu iğnenin yapılan tetkiklerde sol akciğerine saplandığı tespit edildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından bronkoskopi yöntemiyle (burun veya ağız yoluyla ince, plastik bir kamera tüpüyle akciğerler ve solunum yollarının incelendiği işlem) sol akciğere saplanan toplu iğne yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcıoğlu, hastanın durumunun iyi olduğunu, kendisini birkaç gün misafir ettikten sonra sağlıklı şekilde evine göndereceklerini kaydetti.

Baba Halil Özbay ise çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



#ameliyat
#eşarp düzeltme
#operasyon
#Şanlıurfa
#Toplu İğne
#yutma
