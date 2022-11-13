Esenler’de 3. Film Günleri perde dedi

“Beyaz Perdenin Çocukları” temasıyla 3’üncüsü gerçekleştirilen Esenler Film Günleri, bu yıl da sinemanın duayen isimlerini bir araya getirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenin sunuculuğunu oyuncu Kadir Çöpdemir üstlendi. Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği törende, usta yönetmen Jim Sheridan ve kurgu yönetmeni Mevlüt Koçak’a “Onur Ödülü” verildi. Programda 1980’lerden itibaren sinema, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz olarak görev alan, pek çok dizi ve filmde roller üstlenen Suzan Kardeş’e ise sinemaya makyaj alanında verdiği katkıdan dolayı “Emek Ödülü” takdim edildi. Kardeş, gecenin sonunda filmlerde yer alan şarkıları seslendirdiği konserle müzik ziyafeti yaşattı.

TÜRKİYE’NİN İLK KISA FİLM SALONU AÇILDI

3. Esenler Film Günleri kapsamında, Türkiye’de ilk kez bir Kısa Film Salonu’nun açılışı da gerçekleşti. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan Kısa Film Salonu’nun açılışı, sinema endüstrisinin önemli isimlerinden Jim Sheridan, Faruk Güven, Mevlüt Koçak ve Atalay Taşdiken tarafından yapıldı. Açılış töreni, film günlerinde geçtiğimiz yıllarda yaşananlara yer veren tanıtım videosuyla başlarken; 3. Esenler Film Günleri’nde seyirciyi nelerin beklediğine dair bir gösterim de seyircinin ilgisine sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, sinema profesyonellerine ve konuklara film günlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

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JİM SHERİDAN VE MEVLÜT KOÇAK’A ONUR ÖDÜLÜ

Açılış konuşmalarının ardından İrlandalı yönetmen Jim Sheridan ve kurgu yönetmeni Mevlüt Koçak’a “Onur Ödülü” verildi. Jim Sheridan’a ödülünü takdim eden yönetmen Atalay Taşdiken, böyle büyük bir yönetmene ödül vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Jim Sheridan, sinemanın yönetmenin bakışına bağlı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, doğruluk ve adalet meselesinin son dönemde kendisini çok etkilediğini belirtti. Burada gördüğü büyük katılımdan çok memnun olduğunu söyleyen Sheridan, “Filme ilgi gösteren birilerini görmek çok güzel geliyor.” dedi. Babasının kurduğu tiyatro grubu ile oyunculukla tanıştığını belirten Jim Sheridan, Kısa Film Salonu’ndan içeri girerken de babasıyla yaşadığı anıları hatırladığını ifade etti.

HAYAT Kısa filmler için salon müjdesi