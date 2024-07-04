Esenyurt'ta 23 katlı binada yangın paniği: olay yerine çok sayıda eip sevk edildi

Esenyurt Haberleri: Esenyurt'ta banyo ve mutfak malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mutfak ve banyo malzemesi küle döndü. Esenyurt ile ilgili en güncel haberleri yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.