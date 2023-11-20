Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: 'Jammerli' hırsızlar böyle yakalandı

Esenyurt Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı.