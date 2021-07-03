Esenyurt'ta apartmana girdi beğendiği ayakkabıları çalıp kaçtı

Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde geçen salı 5 katlı apartmandaki dairede yaşayan Ertuğrul Çolak, kapı önünde ayakkabılarının olmadığını fark etti. Durumu komşuları ile konuşan Çolak, onların da ayakkabılarının kayıp olduğunu öğrenince apartmanın güvenlik kameralarını inceledi.

DHA

Görüntülerde apartmana giren bir kişinin, dairelerin önünde bulunan ayakkabılardan beğendiklerini, çaldığı pazar arabasının poşetine doldurup kaçtığını gördü. Kayıtları alan Çolak, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

DHA

"BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ALIYOR"

Ertuğrul Çolak, "O saatlerde biz evdeydik. Olaydan haberimiz yoktu. Dayım geldikten sonra pazar poşetinin alındığını söyledi. Kamera kayıtlarında da hırsızlığı bariz şekilde görüyorduk. Ondan sonra kamera kayıtlarını gerekli yerlere gönderdik. Buradan gelip alışveriş arabamızın kumaş poşetini alıyor. Çaldığı ayakkabıları da kumaş poşetin içine koydu. Olaylar daha önceden de devam ettiği için dolabımızın üzerine asma zincir astık. Kendi çapımızda önlemler almaya çalıştık. Beğendiği ayakkabıları alıyor. Ayakkabıların tabanına bakıyor. Benim düşünceme göre tabanı sağlam ayakkabıları alıyor. Özellikle marka takılıyor. Bizim bazı ayakkabılarımız duruyor. Sanırım onları beğenmedi" dedi.

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