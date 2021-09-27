Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı: Bir ölü 2 yaralı

İstanbul'daki olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.