Gündem Esenyurtta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı Bir ölü 2 yaralı
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Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı: Bir ölü 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı
Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı
GÜNDEM
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

DHA

Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.
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