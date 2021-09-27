Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı: Bir ölü 2 yaralı

İstanbul'daki olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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DHA

Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.