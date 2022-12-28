Gündem Esenyurtta dehşet anları İki grup güpegündüz sokak ortasında çatıştı
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Esenyurt'ta dehşet anları: İki grup güpegündüz sokak ortasında çatıştı

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Güpegündüz yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurtta dehşet anları: İki grup güpegündüz sokak ortasında çatıştı
Silahlı çatışma güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İstanbul'daki olay, sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlı çatışma çıktı. Olayda iki kişi yaralandı.

İHA

Zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Mahallede büyün korkuya neden olan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İHA

Bölgede incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, 20 adet boş kovan buldu.

İHA

Çatışma sırasında 10 aracın da hasar gördüğü belirlendi.

İHA

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.
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