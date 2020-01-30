Gündem Esenyurtta otomobilde unutulan küçük Senanın polisi alarma geçirdi
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta otomobilde unutulan küçük Sena'nın polisi alarma geçirdi

Esenyurt'ta otomobilde unutulan küçük Sena'nın polisi alarma geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta hastaneye giden annesinin otomobilde kilitli bıraktığı 3 yaşındaki Suriyeli Sena polisi alarma geçirdi. Büyük korku yaşayan ve ağlayan Sena'yı bir süre sonra olay yerine gelen annesi araçtan çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Çocuğun ağladığını fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çocuğun ağladığını fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul'daki olay, Esenyurt Merkez Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Suriyeli Sena'nın annesi küçük çocuğu otomobilde kilitleyerek, hastaneye gitti. Küçük çocuk bir süre sonra ağlamaya başladı. Çocuğun ağladığını fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yine Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadından çocukla iletişim kurması için yardım istedi. Küçük çocukla iletişime geçen kadın kilitli kapının mandalını kaldırmasını istedi ancak girişimleri başarısız oldu. Kısa süre sonra küçük Sena'nın annesi olay yerine geldi.

Kapıyı açan anne Sena'ya sarıldı. Yaklaşık 20 dakika araçta kilitli kalan küçük Sena olay nedeniyle gözyaşı dökerken büyük korku yaşadı. Öte yandan anne ve çocuğun kısa süre önce Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

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