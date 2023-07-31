Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde gözaltı sayısı 3'e çıktı

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta, önceki akşam saat 23.23’te Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Tekel bayiinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Kurşun yağmurunun tutulduğu 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.
Saldırı anlarının işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildiği olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt’ta yakalandı.
Bakan Yerlikaya: İki şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerden S.Ö'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
- Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Polisin diğer şüpheliler; A.Ö ve T.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.
Kan donduran görüntüler
Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.
Esenyurt'ta sıkı denetim
Öte yandan Esenyurt'ta, tekel bayiinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.
Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
İstanbul Esenyurt’ta ortaya çıkan dehşet görüntülerin yer aldığı olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tekel bayisindeki silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerden Murat Özer yakalandı. Sürdürülen soruşturmanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikya şüphelilerden S.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3’e çıktı. Firarda kalan bir kişinin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.