Eşinin ilaçlarını almak için girdiği evlerinde 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Depremde yıkılan iki binanın ortasında kalan ve enkazların giriş bölümünü kısmen kapattığı apartmandan 70 yaşındaki Cezmi Kırmızı panikle dışarıya çıkıyor.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81189. Sokak'taki Mete Apartmanı ile 81190. Sokak'taki Özgür Apartmanı'nın yıkıldığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 Şubat saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Bir apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, iki binanın art arda yıkılmasıyla çevreyi toz bulutu kaplıyor. Depremde yıkılan iki binanın ortasında kalan ve enkazların giriş bölümünü kısmen kapattığı apartmandan 70 yaşındaki Cezmi Kırmızı panikle dışarıya çıkıyor.
Cezmi Kırmızı, daha sonra iki binanın enkazı ve bölgede oluşan toz bulutunun arasında güçlükle ilerleyerek kendisini araçta bekleyen eşi Ferdana Kırmızı'nın yanına gidiyor.
70 yaşındaki Ferdana Kırmızı, 6 Şubat'ta saat 04.17'de Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.
Yaşadıkları şokla yataktan kalkamadıklarını aktaran Kırmızı, "Sarsıntının bitmesinin ardından oğlum ve gelinim aklıma geldi. Hemen telefonla onları aradım. Oğlum telefona cevap verdiği sırada ikinci bir deprem daha oldu. Bunun üzerine eşimle aşağıya indik. Bu sırada şiddetli yağmur yağıyordu. Biz de aracımıza binip beklemeye başladık." diye konuştu.
Kocasının öğle saatlerinde bazı ihtiyaçlarını almak için üçüncü katta bulunan dairelerine girdiğini, kendisinin de apartmanın önünde araçta beklediğini anlatan Kırmızı, şöyle devam etti:
Kırmızı, yakınlarındaki iki binanın depremde yıkılmasından kısa süre sonra polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelip enkaz altında kalanları aramaya başladığını söyledi.
Bir komşusunu depremde kaybettiğini aktaran Kırmızı, olayın şokunu halen atlatamadığını dile getirdi.
Apartmanları için "az hasarlı" raporu verildiğini belirten Kırmızı, yeni bir depremde yıkılmasından endişe duydukları için evlerine yerleşmekten korktuklarını sözlerine ekledi.