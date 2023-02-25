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Eşinin ilaçlarını almak için girdiği evlerinde 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından karısının ilaçlarını almak için girdiği apartmanda, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalanan kişinin, yıkılan iki binanın enkazı ve oluşan toz bulutunun arasında ilerleyip eşine ulaştığı görüldü.

13:30 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Depremde yıkılan iki binanın ortasında kalan ve enkazların giriş bölümünü kısmen kapattığı apartmandan 70 yaşındaki Cezmi Kırmızı panikle dışarıya çıkıyor.

Depremde yıkılan iki binanın ortasında kalan ve enkazların giriş bölümünü kısmen kapattığı apartmandan 70 yaşındaki Cezmi Kırmızı panikle dışarıya çıkıyor.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81189. Sokak'taki Mete Apartmanı ile 81190. Sokak'taki Özgür Apartmanı'nın yıkıldığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 Şubat saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.


Bir apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, iki binanın art arda yıkılmasıyla çevreyi toz bulutu kaplıyor. Depremde yıkılan iki binanın ortasında kalan ve enkazların giriş bölümünü kısmen kapattığı apartmandan 70 yaşındaki Cezmi Kırmızı panikle dışarıya çıkıyor.


Cezmi Kırmızı, daha sonra iki binanın enkazı ve bölgede oluşan toz bulutunun arasında güçlükle ilerleyerek kendisini araçta bekleyen eşi Ferdana Kırmızı'nın yanına gidiyor.

70 yaşındaki Ferdana Kırmızı, 6 Şubat'ta saat 04.17'de Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.


'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı
'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TÜBİTAK'ın çağrıda bulunduğu araştırma projeleri kapsamında çalışmalarını tamamlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İskenderun'daki tespitlerine ilişkin makalesini hazırladı. Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular. Bunların kaynaklarını belgeledik ama gece saat 04.17'de olan depremin ardından 04.46'ya doğru yani 30 dakika falan sonra buradan alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını bulduk. İskenderun'da müthiş bir zemin oturması var. Yaklaşık 60 santimetre oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var. Bunları araştırdık, bunu hızla bir makaleye çeviriyoruz" dedi.


Yaşadıkları şokla yataktan kalkamadıklarını aktaran Kırmızı, "Sarsıntının bitmesinin ardından oğlum ve gelinim aklıma geldi. Hemen telefonla onları aradım. Oğlum telefona cevap verdiği sırada ikinci bir deprem daha oldu. Bunun üzerine eşimle aşağıya indik. Bu sırada şiddetli yağmur yağıyordu. Biz de aracımıza binip beklemeye başladık." diye konuştu.

"Eşim yanıma gelince rahat bir nefes alabildim"

Kocasının öğle saatlerinde bazı ihtiyaçlarını almak için üçüncü katta bulunan dairelerine girdiğini, kendisinin de apartmanın önünde araçta beklediğini anlatan Kırmızı, şöyle devam etti:

"Döndüğünde tansiyon haplarımı almayı unuttuğunu fark edip tekrar içeriye girdi. Bir süre sonra yeniden deprem oldu. Bu sırada içinde bulunduğum araç ileri geri hareket etmeye başladı. Eşimi merak edip araçtan inmek istediğim sırada yakınımızdaki apartman yıkıldı. Bunun üzerine fenalaşmaya başladım. Bir anda etrafı toz bulutu kapladı. Daha sonra bir apartman daha yıkıldı. Yıkılan ikinci binanın bizimki olduğunu ve eşimin enkaz altında kaldığını düşünerek feryat etmeye başladım. Toz bulutu dağılmaya başladığında yakınımızdaki başka bir binanın yıkıldığını fark ettim. Bir süre sonra da eşim yanıma gelince rahat bir nefes alabildim."



Kırmızı, yakınlarındaki iki binanın depremde yıkılmasından kısa süre sonra polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelip enkaz altında kalanları aramaya başladığını söyledi.

Bir komşusunu depremde kaybettiğini aktaran Kırmızı, olayın şokunu halen atlatamadığını dile getirdi.

Apartmanları için "az hasarlı" raporu verildiğini belirten Kırmızı, yeni bir depremde yıkılmasından endişe duydukları için evlerine yerleşmekten korktuklarını sözlerine ekledi.

#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#Deprem
2 saat önce
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Eşinin ilaçlarını almak için girdiği evlerinde 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı
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