Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Giresun'da toprağa verildi

Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'deki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.