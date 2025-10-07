Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

18:477/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kocabıyık'ın savunması Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.
Kocabıyık'ın savunması Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Kocabıyık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Ankara’daki evinde gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savunması Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan Kocabıyık, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Hüseyin Kocabıyık
#Cumhurbaşkanı
#Hakaret
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıta indirim hazırlığı: Benzin ve Motorinde fiyatlar düşüyor mu? 8 Ekim’de akaryakıta indirim geliyor mu? İşte güncel fiyatlar