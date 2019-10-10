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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Eski başbakanlar, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu

Eski başbakanlardan Erdoğan'a destek telefonu

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

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