Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars’ta coşkuyla karşılandı

Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferini yaklaşık 33 saatte tamamladı.



12 Aralık günü Ankara'dan saat 15.55'te yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından 1300 kilometrelik yolu kat ederek son durağı olan Kars'a saat 00.15'de ulaştı.



Kars Tren Garı'nda yolcuları Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve Karslılar çiçeklerle karşıladı. Sıcak çorba ikramının ardından variller içerisinde yakılan ateş başında fotoğraf çekilen yolcular, söylenen türkülere eşlik etti.

