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ANKARA

Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı

Başkentte FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında daha önce rütbeleri sökülmüş birinci sınıf emniyet müdürleri Hacı Bayram Koman ve Ahmet Doğanyer, ikinci sınıf emniyet müdürü Yakup Aktaş da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı
Hacı Bayram Koman

ABDULLAH SARİCA

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Birinci sınıf emniyet müdürleri Hacı Bayram Koman ve Ahmet Doğanyer, ikinci sınıf emniyet müdürü Yakup Aktaş ile üçüncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Taşçı’nın da arasında olduğu 12 eski emniyet mensubunun örgütle bağlantısı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 11’i yakalandı.

ÖRGÜTE YÜKSEK DERECEDE BAĞLILAR

HTS kayıtlarında yapılan incelemelerde, şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca örgütsel kodlamalarla örgüte yüksek derecede bağlı olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Hacı Bayram Koman’ın 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre önce birinci sınıf emniyet müdürü olması dikkat çekti.

RÜTBELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Silahlı terör örgütünün ‘emniyet mahrem’ yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2’si birinci sınıf, 2’si ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.
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