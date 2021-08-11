​Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı

ABDULLAH SARİCA

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Birinci sınıf emniyet müdürleri Hacı Bayram Koman ve Ahmet Doğanyer, ikinci sınıf emniyet müdürü Yakup Aktaş ile üçüncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Taşçı’nın da arasında olduğu 12 eski emniyet mensubunun örgütle bağlantısı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 11’i yakalandı.

ÖRGÜTE YÜKSEK DERECEDE BAĞLILAR

HTS kayıtlarında yapılan incelemelerde, şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca örgütsel kodlamalarla örgüte yüksek derecede bağlı olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Hacı Bayram Koman’ın 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre önce birinci sınıf emniyet müdürü olması dikkat çekti.

RÜTBELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ