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Eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

20:3010/06/2025, Salı
AA
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Polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini tabancayla yaralayan R.D. gözaltına alındı. E.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli koca gözaltına alındı.

Zonguldak'tan farklı zamanlarda Adapazarı'nın Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının yanına gelen E.K. (48) ile eski kocası R.D. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanında bulunan tabancayla E.K'ye ateş etti.

E.K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı E.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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