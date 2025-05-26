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Tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı

Tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı

15:5026/05/2025, Pazartesi
AA
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Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı.

Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta İ.K. ile ağabeyi F.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.K, ağabeyini tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı F.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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