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Kıraathanede tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Kıraathanede tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

23:4522/04/2025, Tuesday
AA
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Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de bir kıraathanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri diğerini üzerinde taşıdığı silahla ayağından yaraladı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir kıraathanede Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) ile Melih B. (24) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Melih B. silahla ayağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırılan Melih B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Aykut G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.



#Foça
#İzmir
#silahla yaralama
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