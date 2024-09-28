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Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

15:2628/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmişti.
Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmişti.

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olaya karışığı tespit edilen 4 kişiden 2'si yakalandı. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Beykoz'un Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İki kişi yakalandı

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edildi. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalandı.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

#İstanbul
#Beykoz
#Serhat Akın

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