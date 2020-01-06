Gündem Eskişehir ve Kütahyada okullara kar tatili
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Eskişehir ve Kütahya'da okullara kar tatili

Eskişehir ve Kütahya'da okullara kar tatili

Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir'de engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Kütahya’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kütahya’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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